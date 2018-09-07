Инфляция в России временно превысит 4% в 2019 году — Центробанк

Инфляция в России временно превысит 4% в 2019 году, а затем в 2020 году вернется к целевому уровню.

«Инфляция в августе (2018 года) повысилась до 3,1%, закрепив восходящий тренд. К концу года ожидается приближение инфляции к целевому уровню 4% под действием ряда факторов устойчивого и неустойчивого (временного) характера», — говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Отмечается, что риски превышения инфляцией 4% к концу 2018 года возросли на фоне августовского ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России достигла максимума с августа 2017 года.