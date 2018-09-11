Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул пост
Гендиректор входящей в группу «Аэрофлот» авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост. Решение принял совет директоров компании.
Временно исполняющим обязанности гендиректора «России» избран замгендиректора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, в конце августа Виталия Савельева переизбрали на должность генерального директора «Аэрофлота» сроком на 5 лет. Решение было принято на заседании совета директоров компании 28 августа.БизнесТранспорт
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