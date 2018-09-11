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Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул пост

09:21, 11.09.2018
Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул пост
Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор входящей в группу «Аэрофлот» авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост. Решение принял совет директоров компании.

Временно исполняющим обязанности гендиректора «России» избран замгендиректора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в конце августа Виталия Савельева переизбрали на должность генерального директора «Аэрофлота» сроком на 5 лет. Решение было принято на заседании совета директоров компании 28 августа.

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