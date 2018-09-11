Новости аналитики

08:59 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Средний заработок начинающих специалистов составил 22,1 тысячи рублей — аналитики

08:10, 11.09.2018
Средний заработок начинающих специалистов составил 22,1 тысячи рублей — аналитики
Фото: pixabay.com

Аналитики Сбербанка выяснили, что средний заработок россиян в возрасте 21—25 лет составил 22,1 тысячи рублей.

При этом, согласно данным исследования, в 21 год люди в среднем получают 14,8 тыс. рублей, а к 25 годам их заработок растет до 27,7 тыс. рублей, передает РБК.

Самый большой рост зарплат после 5 лет работы будет в сфере добычи полезных ископаемых — до 44,1 тыс. рублей, а также в финансовой и страховой сферах, где оплата труда, как выяснили специалисты, составляет 26,8 и 37,6 тыс. рублей, соответственно.

Напомним, Татарстан вошел в пятерку лидеров рейтинга по уровню зарплат, безработицы, условиям труда и времени поиска работы.

АналитикаЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок