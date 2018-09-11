Средний заработок начинающих специалистов составил 22,1 тысячи рублей — аналитики

Аналитики Сбербанка выяснили, что средний заработок россиян в возрасте 21—25 лет составил 22,1 тысячи рублей.

При этом, согласно данным исследования, в 21 год люди в среднем получают 14,8 тыс. рублей, а к 25 годам их заработок растет до 27,7 тыс. рублей, передает РБК.

Самый большой рост зарплат после 5 лет работы будет в сфере добычи полезных ископаемых — до 44,1 тыс. рублей, а также в финансовой и страховой сферах, где оплата труда, как выяснили специалисты, составляет 26,8 и 37,6 тыс. рублей, соответственно.

Напомним, Татарстан вошел в пятерку лидеров рейтинга по уровню зарплат, безработицы, условиям труда и времени поиска работы.