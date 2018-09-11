Госдума РФ сегодня официально откроет осеннюю сессию

Госдума РФ сегодня, 11 сентября, официально откроет осеннюю сессию. На ней будут рассматриваться проект бюджета на 2019-2021 годы и вопросы пенсионной реформы.

Бюджет будет предполагать реализацию «майского указа» президента РФ и может быть рассмотрен в «нулевом чтении» еще до 1 октября (до внесения проекта в Госдуму РФ). Кроме того, планируется решить вопрос с пенсионной реформой. По словам спикера Вячеслава Володина, необходимо «еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение».

Также планируется, что Кабмин внесет в Госдуму пять законопроектов, после принятия всех будут изданы нормативные акты, передает «Интерфакс».

Напомним, в августе в Думе завершились парламентско-общественные слушания по совершенствованию законодательства о пенсиях. Подробнее о выступлении спикеров — в материале «Реального времени».