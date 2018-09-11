Инвесткомпания потребовала почти 9 миллиардов рублей у «Промсвязьбанка»

Инвестиционная компания «Недвижимость инвест» подала иск к «Промсвязьбанку» в Арбитражный суд Москвы.

Сумма исковых требований составила 8,9 млрд рублей, передает ТАСС. Третьим лицом по иску выступило ООО «Праксида».

Отмечается, что иск зарегистрирован 10 сентября и к производству пока не принят. Суть требований не раскрывается.

Ранее сообщалось, что с 6 сентября временная администрация прекратила деятельность в «Промсвязьбанке».