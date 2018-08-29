Официальное число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико превысило 2,9 тысячи человек

Власти Пуэрто-Рико повысили официальное число жертв последствий урагана «Мария» до 2 975 человек. Об этом рассказал губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло со ссылкой на доклад сотрудников Университета Джорджа Вашингтона.



Он отметил, что новое число также не следует считать окончательным. «Правда заключается в том, что еще предстоит много работы», — заявил он.

По словам Россело, могут пройти еще месяцы и годы, прежде чем власти страны смогут назвать точное число жертв урагана, передает Associated Press.



Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября 2017 года. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в $69 млрд.

