Выборы 9 сентября: Избирком считает голоса, а политологи — «проколы» власти

Выборы в Приволжском федеральном округе, прошедшие в минувшее воскресенье, стали показательными в плане низкой явки и неожиданных результатов. Как отмечают эксперты, залогом победы единороссов стала низкая явка избирателей на участки, а там, где избиратели все-таки дошли до урн, победу в выборах одержали по большей части коммунисты и представители других партий.

Коммунисты сыграли важную роль и в тех случаях, когда заинтересованные лица пытались обеспечить победу того или иного кандидата нечестными способами. В частности, татарстанские наблюдатели от КПРФ обнаружили признаки фальсификации итогов голосования на выборах в Законодательное собрание Ульяновской области на избирательном участке, расположенном в Карсунской средней школе, и по их «наводке» там сегодня работала следственная группа.

Представители Единой России уверенно одержали победы в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Оренбуржье и Татарстане. Мнения экспертов о сложившейся на выборах неоднозначной ситуации — в материале «Реального времени».