«Нефтехимик» уступил «Авангарду» со счетом 4:2

«Нефтехимик» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Игра прошла в Балашихе и завершилась со счетом 4:2 в пользу омичей. В составе «Авангарда» отличились Вилле Покка и Сергей Широков, дубль реализовал Кирилл Семенов. У нижнекамцев точными бросками отметились Павел Порядин и Юусо Пуустинен.

В следующем матче «Нефтехимик» 12 сентября сыграет с казахстанским «Барысом». Ранее нижнекамцы проиграли «Барысу» со счетом 1:6.