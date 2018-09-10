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Топ-менеджером «Новатэка» стал экс-помощник Сергея Приходько

21:27, 10.09.2018

Бывший помощник заместителя руководителя аппарата правительства Сергея Приходько Эдуард Гудков стал заместителем председателя правления крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК.

Гудков будет курировать связи газовой компании с госорганами, передает РБК.

В аппарате правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-правовых актов.

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