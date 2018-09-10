Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Мира — от улицы Тополевой до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в обе стороны (5 баллов).