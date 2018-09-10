Власти Уфы ограничили движение на дороге до Шакши на неопределенный срок
Сегодня, 10 сентября, администрация Уфы ввела ограничение на дороге до Шакши (улица Перспективная). Две полосы на въезд в город будут закрыты на неопределенный срок.
Причиной ограничения стал ремонт дорожного полотна, говорится в сообщении мэрии Уфы.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет проведен демонтаж верхнего слоя, гидроизоляция и укладка двух слоев асфальта.
На участке, где производятся дорожные работы, будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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