Власти Уфы ограничили движение на дороге до Шакши на неопределенный срок

Сегодня, 10 сентября, администрация Уфы ввела ограничение на дороге до Шакши (улица Перспективная). Две полосы на въезд в город будут закрыты на неопределенный срок.

Причиной ограничения стал ремонт дорожного полотна, говорится в сообщении мэрии Уфы.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет проведен демонтаж верхнего слоя, гидроизоляция и укладка двух слоев асфальта.

На участке, где производятся дорожные работы, будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.