Профессор КФУ сообщил о потеплении в Татарстане с 12 сентября

На данный момент через Татарстан проходит холодный фронт, потепление ожидается в среду, 12 сентября.

«В среду, 12 сентября, ожидается потепление: днем — плюс 21, ночью — плюс 14. Ночные температуры не слабые, заморозков ожидать не приходится. Таким образом, среднесуточные температуры на предстоящую декаду будут выше нормы. Ближайшую неделю Татарстан будет находиться на западной периферии антициклонического поля. Осадки будут маловероятны», — сказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, из холодного фронта температура в РТ идет на спад, однако осенней ее назвать пока трудно.

13 сентября ожидается 24 градуса днем и 12 градусов ночью. В пятницу будет не менее тепло: днем 20 и ночью 10 градусов со знаком плюс.

В выходные в Казани будет тепло и ясно. В дневные часы субботы столбики термометров поднимутся до отметки 19 градусов, в ночные — до плюс 10. В воскресенье, 16 сентября, днем ожидается плюс 20, передает пресс-служба КФУ.

Ранее сообщалось, что в Казани ожидается аномально теплая погода в первую декаду сентября.