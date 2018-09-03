В Казани ожидается аномально теплая погода в первую декаду сентября

Первая декада сентября ожидается в Татарстане по-летнему теплой. Среднесуточные температуры будут составлять не ниже 15 градусов. Об этом заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«В Татарстане год также может оказаться теплее обычного, учитывая, что температуры июля, августа были выше нормы, сентябрь также ожидается теплее среднего. Я думаю, что в Казани должна быть аномалия тепла по итогам всего года», — цитирует профессора пресс-служба КФУ.

Ранее уже сообщалось, что 2018 год по оценкам Всемирной метеорологической организации может стать самым теплым за всю 160-летнюю историю метеонаблюдений на планете.