Митрополит Феофан заявил о необходимости храмов в Осиново и Иннополисе

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил о необходимости строительства новых храмов в микрорайоне Осиново и Иннополисе. Об этом он заявил в интервью «Реальному времени».

По словам Феофана, это должны быть небольшие приходские храмы, в которых люди смогли бы удовлетворить потребности своей души.

Он также добавил, храмы и мечети в республике нужны в разумных рамках.

«Татарстан — это птица, у которой два крыла — православие и ислам. И они должны быть равноценны и равнозначны», — подчеркнул Феофан.