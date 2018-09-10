Митрополит Феофан заявил о необходимости храмов в Осиново и Иннополисе
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил о необходимости строительства новых храмов в микрорайоне Осиново и Иннополисе. Об этом он заявил в интервью «Реальному времени».
По словам Феофана, это должны быть небольшие приходские храмы, в которых люди смогли бы удовлетворить потребности своей души.
Он также добавил, храмы и мечети в республике нужны в разумных рамках.
«Татарстан — это птица, у которой два крыла — православие и ислам. И они должны быть равноценны и равнозначны», — подчеркнул Феофан.Общество Татарстан
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