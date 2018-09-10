10 сент. 2018

Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

10 сентября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

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