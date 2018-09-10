Минземимущества РТ передало СИНХу акции «Казанской теплосетевой компании» на 351 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передало АО «Связьинвестнефтехим» пакет ценных бумаг АО «Казанская теплосетевая компания» (КТК) в счет оплаты дополнительного выпуска акций СИНХа на сумму 351,6 млн рублей.

В распоряжении на сайте ведомства указано, что передаваемый пакет акций равен 295,2 млн штук.

Напомним, что в декабре прошлого года Минземимущества РТ передало СИНХу 25% акций АО «Казанская теплосетевая компания».

В августе стало известно, что Кабинет министров Татарстана внес в прогнозный план приватизации госимущества республики на 2018 год 6,3% акций АО «Казанская теплосетевая компания».