АСВ отказали в возбуждении уголовного дела по фактам хищения имущества «Булгар банка»

Конкурсному управляющему АО «Булгар банк» Агентству по страхованию вкладов отказали в возбуждении уголовного дела по фактам хищения имущества кредитной организации.

Как сообщается на сайте АСВ, 25 июня Агенство подало в СУ УМВД России по Ярославской области заявление по фактам хищения имущества «Булгар банка» под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 9 августа УЭБиПК УМВД по Ярославской области вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в марте 2016 года основатели «Булгар банка» продали одну из старейших кредитных компаний Татарстана жителям Ярославской области, в числе которой был и Сергей Довиденко. Почти через год, 16 января, Центробанк отозвал лицензию «Булгар банка» 16 января. В середине марта АСВ объявило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам «Булгар банка». В Торгово-промышленной палате РТ «Реальному времени» рассказали, что проблемы в банке начались после прихода собственников из Ярославля.