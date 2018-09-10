Переходящий на работу в администрацию Ижевска предприниматель Сунцов заявил о выходе из бизнеса

Внештатный советник главы Удмуртии Константин Сунцов, претендующий на пост главы Ижевска, заявил о своем выходе из бизнеса группы компаний BeauTeam. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, мною принято важное решение. Сегодня, провел свое последнее совещание в качестве владельца #ПрядкиВпорядке #ГКBeautyTeam и покинул компанию.

Бизнес двигается дальше, как паровоз по рельсам 5-летнего плана развития, под руководством моего партнера Марины Поповой», — написал Сунцов.

Напомним, Константин Сунцов принимал участие в конкурсе на пост главы Ижевска, однако на сессии городской думы 20 августа он не смог набрать необходимого количества голосов. За него проголосовали 17 депутатов, еще 10 отдали предпочтение директору гуманитарного лицея Михаилу Черемных, 6 бюллетеней были признаны недействительными. На ближайшей сессии будет объявлен новый конкурс, и Сунцов намерен в нем принять участие.

Кроме того, 27 августа врио главы города Сергей Задорожный предложил ему вакантную должность заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.

Группа компаний BeauTeam включает в себя сеть салонов красоты под брендом «Прядки в порядке» в Ижевске и ряде городов России.