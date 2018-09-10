Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области

Кандидат от «Единой России» Александр Хинштейн победил на дополнительных выборах в Госдуму по Самарскому одномандатному округу №158.

Как рассказали в региональной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов Хинштейн набрал 56,98% голосов. За Михаила Абдалкина от фракции КПРФ проголосовали 14,46% избирателей. Третье место занял член партии «Коммунисты России» Вадим Байков с 7,04% голосов.

«От души благодарю самарцев за доверие. Впереди — много работы и очень мало времени. Раскачиваться некогда. Нужно приступать прямо сейчас», — отметил Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня стали известны результаты дополнительных выборов в Удмуртии.