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Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области

10:59, 10.09.2018 1
Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области
Фото: wikipedia.org

Кандидат от «Единой России» Александр Хинштейн победил на дополнительных выборах в Госдуму по Самарскому одномандатному округу №158.

Как рассказали в региональной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов Хинштейн набрал 56,98% голосов. За Михаила Абдалкина от фракции КПРФ проголосовали 14,46% избирателей. Третье место занял член партии «Коммунисты России» Вадим Байков с 7,04% голосов.

«От души благодарю самарцев за доверие. Впереди — много работы и очень мало времени. Раскачиваться некогда. Нужно приступать прямо сейчас», — отметил Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня стали известны результаты дополнительных выборов в Удмуртии.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    А кто бы сомневался. Проныра. В профессиональной среде известен как "сливной бочок" . Все его т.н. "журналистские расследования" - слив от силовиков. Учитесь, как делать карьеру...
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