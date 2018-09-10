Стали известны результаты дополнительных выборов в Удмуртии

Депутатами Госсовета Удмуртии по результатам прошедших накануне дополнительных выборов станут представители «Единой России» — экс-прокурор республики, а ныне советник главы УР Сергей Панов и директор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков. По данным ЦИК Удмуртии, они набрали 47,5% и 72% в ижевском Молодежном и Сарапульском районном округах соответственно.

На выборах в городскую думу Ижевска в четырех округах из пяти победили представители «Единой России» — гендиректор группы предприятий «ДОМ.ком» Алексей Гарипов — 49%, руководитель ООО «СУ-18» Сергей Шишкин — 58% (оба сложили полномочия депутатов весной этого года после претензий прокуратуры к сведениям о доходах и имуществе за 2016 год, Шишкин ранее представлял «Патриотов России» и был вице-спикером думы), замдиректора ООО «Управляющая компания «АСПЭК» Максим Казаков — 45%, а также замдиректора ООО Управляющая компания «Бонкрафт» Сергей Шабалин.

Причем Шабалину в его округе проиграл бывший глава Ижевска Юрий Тюрин. Победитель получил 41% голосов избирателей, а бывший градоначальник — только 25%.

В одном округе победил самовыдвиженец — предприниматель Бахруз Гумбатов, получивший 52% голосов. Стоит отметить, что «Единая Россия» здесь не выдвигала своего кандидата.

Кандидаты от «Единой России» победили на дополнительных выбора в городские думы Воткинска (два мандата) и Можги (один мандат).

