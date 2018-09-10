В Казани новыми депутатами гордумы стали самовыдвиженцы Ахметзянов и Чекашов

В Казани подвели итоги единого дня голосования. Дополнительные выборы депутатов Казанской городской Думы третьего созыва проходили в Северном и Арбузовском одномандатных избирательных округах.

В обоих округах победили самовыдвиженцы. В Арбузовском округе — Евгений Чекашов, за которого проголосовали 3 802 человека. Три кандидата от партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР получили от 300 до 800 голосов. Всего в голосовании приняло участие 5,3 тыс. человек. Чекашов — уроженец Нижнекамска, сейчас является директором МУП «Казанский энергосервисный центр».

В Северном округе победу одержал Ильгиз Ахметзянов, за него проголосовал о 4073 человека из более чем 7 тысяч явившихся на выборы. Ахметзянов является главврачом Республиканского наркодиспансера.

Ранее «Реальное время» писало, что в Челнах выбрали депутатами горсовета Голубева и Панфилова.