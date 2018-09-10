Новости общества

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани новыми депутатами гордумы стали самовыдвиженцы Ахметзянов и Чекашов

10:49, 10.09.2018

В Казани подвели итоги единого дня голосования. Дополнительные выборы депутатов Казанской городской Думы третьего созыва проходили в Северном и Арбузовском одномандатных избирательных округах.

В обоих округах победили самовыдвиженцы. В Арбузовском округе — Евгений Чекашов, за которого проголосовали 3 802 человека. Три кандидата от партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР получили от 300 до 800 голосов. Всего в голосовании приняло участие 5,3 тыс. человек. Чекашов — уроженец Нижнекамска, сейчас является директором МУП «Казанский энергосервисный центр».

В Северном округе победу одержал Ильгиз Ахметзянов, за него проголосовал о 4073 человека из более чем 7 тысяч явившихся на выборы. Ахметзянов является главврачом Республиканского наркодиспансера.

Ранее «Реальное время» писало, что в Челнах выбрали депутатами горсовета Голубева и Панфилова.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

Сюжеты

Все сюжеты