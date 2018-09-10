В Челнах выбрали депутатами горсовета Голубева и Панфилова

В Набережных Челнах вчера прошли довыборы депутатов городского совета. Выборы признали состоявшимися.

В округе №16 «Московский» всего проголосовали 2,8 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. — за Юрия Голубева, заместителя гендиректора ООО «ВолгоПромГаз», при поддержке «Единой России». 853 голоса получил Николай Тятюшкин, по 200 с лишним — Константин Павлов и Харис Шарафуллин.

В округе №21 «Домостроителей» на довыборы пришли 1,2 тыс. человек. Выиграл их Эдуард Панфилов, директор литейного завода ПАО «КАМАЗ» — за него проголосовали 711 человек. Анатолий Милордов набрал 247 голосов, Андрей Колосов и Рифат Хасанов — около 160 голосов каждый, сообщает Центризбирком РТ.

Напомним, в Татарстане на довыборах было выставлено 246 мандатов. Большинство из них — 195 мест — заняли участники партии «Единая Россия».