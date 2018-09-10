В Перми пройдет конкурс красоты среди пенсионерок «Бабушка года»

В Перми состоится конкурс красоты, таланта и доброты «Бабушка года — 2018».

Принять участие в мероприятии могут пенсионерки, проживающие в краевой столице, в возрасте от 55 до 90 лет. Как отметили организаторы, наличие внуков обязательно. В рамках шоу зрители увидят дефиле-открытие «Деревенский хайп», визитную карточку ««Бабушка блогер», творческий конкурс «Жгу, не могу!», а также финальный показ «Светский раут».

Победительницей станет бабушка, набравшая наибольшее количество баллов в каждом испытании. Участницу, завоевавшую титул «Бабушка года», наградят короной, титульной лентой и ценным призом.

Мероприятие запланировано на 28 октября. Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

Напомним, ранее жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018».

