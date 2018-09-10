В Татарстане на довыборах депутатов большинство мандатов получила «Единая Россия»

В Татарстане на довыборах депутатов в органы местного самоуправления было 246 вакантных мест. Выборы проходили на территории двух городских округов, 14 городских поселений и 206 сельских поселений.

Партия «Единая Россия» получила 195 мандатов, Справедливая Россия — 7, ЛДПР — 6 мандатов, КПРФ — 1, «Партия ветеранов России» — 4, «Коммунисты России» — 3, «Российский общенародный союз» — 2, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2. Республиканское общественное движение «Татарстан — новый век» — 1. «Родина» — 1, сообщает Центризбирком РТ.

Напомним, выбирали депутатов Городской думы третьего созыва по Северному №1, Арбузовскому №21 одномандатным избирательным округам. В Набережных Челнах проходили довыборы депутатов Городского совета третьего созыва по Московскому №16, Домостроителей №21 округам.