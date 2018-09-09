Экс-мэр Ижевска по предварительным данным проигрывает выборы в гордуму
По предварительным данным бывший глава Ижевска Юрий Тюрин проигрывает выборы в городскую думу в 10-м Колтоминском округе.
Как сообщил «Реальному времени» источник, знакомый с ситуацией, уже известны итоги голосования на 9 участках из 13. Самовыдвиженец Юрий Тюрин получил 552 голоса, его основной конкурент — кандидат от «Единой России» Сергей Шабалин — 779.
Официальных данных пока нет.Общество Удмуртия
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