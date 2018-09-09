В России закончился единый день голосования

Сегодня, 9 сентября, в России прошел единый день голосования. Он затронул 80 из 85 регионов РФ.

Последние участки закрылись в Москве, Архангельской области и Ненецком автономном округе в 22.00 по мск.

Из событий всего дня можно отметить возможное проведение второго тура выборов глав регионов в Хакасии, Приморье и Хабаровском крае и лидирование КПРФ на выборах в заксобрания Хакасии, Ульяновской и Иркутской областей.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, единый день голосования прошел в спокойной атмосфере, а серьезные нарушения зафиксированы только в Бурятии.

Ранее Юнус-Бека Евкурова в третий раз избрали на пост главы Ингушетии. За него проголосовали 26 депутатов Народного собрания из 30.