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КПРФ лидирует на выборах в Ульяновске

21:36, 09.09.2018

По предварительным данным КПРФ лидирует на выборах в Заксобрание Ульяновской области. Партия получила 44,71% голосов.

Однако пока рассмотрено менее 2% итоговых протоколов, передает ТАСС данные ЦИК РФ.

КПРФ также лидирует в Хакасии и Иркутской области. Причем в первом регионе проанализировано уже 38,14% протоколов, а во втором — 78,24%. Коммунисты в них набирают по 31,46% и 33,56% голосов соответственно.

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