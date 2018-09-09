КПРФ лидирует на выборах в Ульяновске
По предварительным данным КПРФ лидирует на выборах в Заксобрание Ульяновской области. Партия получила 44,71% голосов.
Однако пока рассмотрено менее 2% итоговых протоколов, передает ТАСС данные ЦИК РФ.
КПРФ также лидирует в Хакасии и Иркутской области. Причем в первом регионе проанализировано уже 38,14% протоколов, а во втором — 78,24%. Коммунисты в них набирают по 31,46% и 33,56% голосов соответственно.ОбществоВласть
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