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Главой Ингушетии в третий раз избрали Евкурова

21:54, 09.09.2018
Главой Ингушетии в третий раз избрали Евкурова
Фото: kremlin.ru

Юнус-Бека Евкурова в третий раз избрали на пост главы Ингушетии. За него проголосовали 26 депутатов Народного собрания из 30.

Также на пост претендовали зампредседателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев. За них проголосовали по два депутата.

Сегодня же Евкуров принес присягу и официально вступил в должность. Его срок полномочий составит 5 лет, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Самарской области на губернаторских выборах лидирует Азаров.

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