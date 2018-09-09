Главой Ингушетии в третий раз избрали Евкурова

Юнус-Бека Евкурова в третий раз избрали на пост главы Ингушетии. За него проголосовали 26 депутатов Народного собрания из 30.

Также на пост претендовали зампредседателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев. За них проголосовали по два депутата.



Сегодня же Евкуров принес присягу и официально вступил в должность. Его срок полномочий составит 5 лет, пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что в Самарской области на губернаторских выборах лидирует Азаров.