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Шарапова вернулась в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

00:32, 22.08.2018
Шарапова вернулась в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes
Фото: commons.wikimedia.org/ Justin Smith

Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes. Она заняла пятую позицию с годовым доходом в $10,5 млн.

Примечательно, что восемь из 10 позиций рейтинга заняли представительницы тенниса. Первой, как и год назад, стала американская теннисистка Серена Уильямс с годовым доходом $ 18,1 млн. Второе место досталось Каролине Возняцки ($13 млн), третье и четвертое места заняли Слоан Стивенс ($11,2 млн) и Гарбинья Мугуруса ($11 млн) соответственно.

В топ-10 также вошли Пусарла Венката Синдху (бадминтон, $8,5 млн), Симона Халеп (теннис, $7,7 млн), Даника Патрик (автогонки,$7,5 млн) и Анжелика Кербер (теннис, $7 млн).

Напомним, что в 2017 году Шарапова впервые за 12 лет не вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.

АналитикаСпорт
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