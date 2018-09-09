Новости происшествий

20:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Американские самолеты атаковали Сирию запрещенными боеприпасами

20:26, 09.09.2018
Американские самолеты атаковали Сирию запрещенными боеприпасами
Фото: airman.dodlive.mil

Накануне два самолета F-15 ВВС США нанесли удары фосфорными зажигательными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимира Савченко, применение подобных вооружений запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Он отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших на данный момент уточняются, пишет RT.

Ранее ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийском Идлибе.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты