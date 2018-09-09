Американские самолеты атаковали Сирию запрещенными боеприпасами
Накануне два самолета F-15 ВВС США нанесли удары фосфорными зажигательными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.
По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимира Савченко, применение подобных вооружений запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Он отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших на данный момент уточняются, пишет RT.
Ранее ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийском Идлибе.Происшествия
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