ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийском Идлибе

4 сентября самолеты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб», — приводит его слова RT.

Он отметил, что удары наносились «исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам» объектам террористов.

Ранее Израиль нанес авиаудар по западу Сирии.

