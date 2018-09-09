Новости происшествий

20:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ЛДПР о драке с участием Жириновского: «У провокатора торчал из штанов украинский паспорт»

19:31, 09.09.2018 3
ЛДПР о драке с участием Жириновского: «У провокатора торчал из штанов украинский паспорт»
Фото: kremlin.ru

В ЛДПР прокомментировали произошедшую на несогласованном митинге в Москве потасовку с участием лидера партии Владимира Жириновского.

«Еще в детстве Владимир Вольфович видел, как его сверстников, позволявших себе сквернословие в адрес старших, воспитывали простым и действенным способом: мыли ребенку рот с мылом. Видимо, напавшему на лидера ЛДПР провокатору-матерщиннику родительского внимания в свое время не хватило. Либо воспитывали его не в нормальной семье, а в одном из таких мест, как детдом, тюрьма или подворотня. Окончательно этот подлец разозлил Владимира Жириновского тогда, когда от личных оскорблений перешел к оскорблениями всего русского народа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

При этом отмечается, что у «провокатора» из кармана торчал сине-желтый украинский паспорт.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали не менее 25 человек по итогам акций против пенсионной реформы.

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:37
    Это Жириновскому давно пора помыть рот мылом!!! Жалкое оправдание ЛДПР и очень смешное!
    Ответить
  • Анонимно 19:44
    ага, кто тебе поверит, если тебе кто то не нравится, сразу хохол !
    Ответить
  • Анонимно 20:01
    Да там все хохлы были, зуб даю!))) Не может русский народ выйти на протест, они обожают власть, Путина и особенно Жириновского...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты