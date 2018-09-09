ЛДПР о драке с участием Жириновского: «У провокатора торчал из штанов украинский паспорт»

В ЛДПР прокомментировали произошедшую на несогласованном митинге в Москве потасовку с участием лидера партии Владимира Жириновского.

«Еще в детстве Владимир Вольфович видел, как его сверстников, позволявших себе сквернословие в адрес старших, воспитывали простым и действенным способом: мыли ребенку рот с мылом. Видимо, напавшему на лидера ЛДПР провокатору-матерщиннику родительского внимания в свое время не хватило. Либо воспитывали его не в нормальной семье, а в одном из таких мест, как детдом, тюрьма или подворотня. Окончательно этот подлец разозлил Владимира Жириновского тогда, когда от личных оскорблений перешел к оскорблениями всего русского народа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

При этом отмечается, что у «провокатора» из кармана торчал сине-желтый украинский паспорт.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали не менее 25 человек по итогам акций против пенсионной реформы.