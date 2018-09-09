В Казань задержали не менее 25 человек по итогам акций против пенсионной реформы
В Казани полицейские по итогам акций против повышения пенсионного возраста задержали не менее 25 человек.
Большинство — около 20 человек — были задержаны на выходе из казанского Кремля. Внутри него, у резиденции президента РТ Рустама Минниханова, протестующие выкрикивали лозунги против пенсионной реформы и политики российского лидера Владимира Путина.
Как уточняет «Idel.Реалии», после задержаний у Кремля митингующие разошлись.
Ранее сообщалось, что в Казани в парке Тинчурина прошёл митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Акция была несанкционированной и проводилась без организаторов, тем не менее собрала порядка 150 человек.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым