На допвыборах в Татарстане на 15.00 проголосовали более 23% избирателей

В Татарстане по состоянию на 15.00 проголосовали 23,37% избирателей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, в Казани свой голос отдали 10,56%, в Набережных Челнах – 12,26%.

Напомним, что сегодня в Казани выберут депутатов Городской думы третьего созыва по Северному №1, Арбузовскому №21 одномандатным избирательным округам. В Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Городского совета третьего созыва по Московскому №16, Домостроителей №21 округам. Избирательные участки будут работать до 20.00.