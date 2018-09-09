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На допвыборах в Татарстане на 15.00 проголосовали более 23% избирателей

18:55, 09.09.2018
На допвыборах в Татарстане на 15.00 проголосовали более 23% избирателей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане по состоянию на 15.00 проголосовали 23,37% избирателей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, в Казани свой голос отдали 10,56%, в Набережных Челнах – 12,26%.

Напомним, что сегодня в Казани выберут депутатов Городской думы третьего созыва по Северному №1, Арбузовскому №21 одномандатным избирательным округам. В Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Городского совета третьего созыва по Московскому №16, Домостроителей №21 округам. Избирательные участки будут работать до 20.00.

ОбществоВласть Татарстан
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