АСВ выставило на продажу банкоматы и офисную мебель «Татфондбанка» за 4,2 млн рублей
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов объявило аукцион по продаже имущества кредитной организации, балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей. За него АСВ планирует выручить в общей сумме 4,2 млн рублей.
Всего выставлено 1 255 лотов — платежные терминалы, оргтехника, офисная мебель, сейфы. Их минимальная стоимость составляет 429,8 тыс. рублей.
Аукцион пройдет 16 октября, сообщается на сайте АСВ.
Ранее АСВ выставило на продажу еврооблигации «ТФБ Финанс» на 1,4 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым