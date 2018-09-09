В Нью-Йорке открыли разрушенную при теракте 11 сентября 2001 года станцию метро

В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября 2001 года станцию метро.

Как передает CBS, станция теперь называется WTC (World Trade Center) Cortlandt. Ее украсили мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл. Погибли около 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что осужденный немецким судом за соучастие в подготовке теракта 11 сентября марокканец Мунир эль-Мотасадек выйдет из тюрьмы раньше.