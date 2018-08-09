Соучастник теракта 11 сентября 2001 года выйдет из тюрьмы досрочно

Осужденный немецким судом за соучастие в подготовке теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке марокканец Мунир эль-Мотасадек выйдет из тюрьмы раньше.



Виновного приговорили к 15 годам тюрьмы в 2004 году и освободят для депортации в Марокко на месяц раньше — в октябре 2018 года, передает ТАСС.

«Мы решили отказаться от отбывания им последних недель наказания, но лишь при условии, что его депортируют в Марокко», — заявила пресс-секретарь генпрокурора при Верховном суде ФРГ Фрауке Кёлер.

При этом у властей остается возможность повторно арестовать преступника, «если он снова хоть одной ногой ступит на немецкую землю».

Отмечается, что в 2001 году студент из Гамбурга Мотасадек входил в местную ячейку запрещенной в России исламистской террористической организации «Аль-Каида» и участвовал в подготовке террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября. Тогда погибли 2 996 человек.

