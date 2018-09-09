Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз в соцсетях

Артисты лейбла Black Star официально отменили концерты Егора Крида в Махачкале и Дони в Каспийске. Они извинились перед слушателями и заявили, что не хотят рисковать безопасностью людей.

«Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — написали артисты на странице в соцсети «Вконтакте».

Отметим, в дагестанской блогосфере негативно восприняли известие о намечавшемся концерте. Многие из них выразили недовольство, так как потомкам имама Шамиля не пристало слушать вживую песни «Будильник», «Гучи» и другие хиты Крида. Дошло до того, что в адрес певца посыпались угрозы.

После чего полиция пообещала защитить артиста, в случае его приезда.