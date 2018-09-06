Полиция в Дагестане обещала защитить Егора Крида из-за угроз махачкалинцев

Полиция Махачкалы возьмет под контроль безопасность на концерте певца Егора Крида в Махачкале 9 сентября. Новость о визите певца вызвала негативную реакцию у некоторых жителей города.



«Охрана общественного порядка будет обеспечена в день проведения концерта сотрудниками полиции по стандартной процедуре», — передает «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Количество полицейских, которые будут следить за порядком на концерте, МВД не называет.

Отмечается, что в дагестанской блогосфере визит певца вызвал неоднозначную реакцию. Часть пользователей уверена, что потомкам имама Шамиля не пристало слушать вживую песни «Будильник», «Гучи» и другие хиты исполнителя.



Ранее сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг любимых музыкантов российских слушателей, который возглавил певец Егор Крид.