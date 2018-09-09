Samsung оснастит смартфоны вращающимися камерами
Компания Samsung запатентовала очередную технологию вращающейся камеры. Прибор поворачивается в разные стороны и может заменить обе камеры смартфона.
Samsung получил первый патент на приспособление, вращающееся вокруг дисплея и занимающее позиции модулей съемки, передают «Актуальные новости». При этом, по мнению экспертов, технология может разочаровать пользователей из-за возможного выхода из строя механизма и получения не очень качественных фото.
Отмечается, что запатентованная Samsung вращающаяся камера получит набор датчиков, которые смогут фиксировать движущиеся объекты и приближение к дисплею.
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