Samsung оснастит смартфоны вращающимися камерами

Компания Samsung запатентовала очередную технологию вращающейся камеры. Прибор поворачивается в разные стороны и может заменить обе камеры смартфона.



Samsung получил первый патент на приспособление, вращающееся вокруг дисплея и занимающее позиции модулей съемки, передают «Актуальные новости». При этом, по мнению экспертов, технология может разочаровать пользователей из-за возможного выхода из строя механизма и получения не очень качественных фото.

Отмечается, что запатентованная Samsung вращающаяся камера получит набор датчиков, которые смогут фиксировать движущиеся объекты и приближение к дисплею.



Ранее сообщалось, что лучшим смартфоном 2018 года, по мнению Роскачества, стал Samsung Galaxy S9.