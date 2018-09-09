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Пашинян предрек вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении

04:28, 09.09.2018
Пашинян предрек вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в будущем непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) должна стать частью Армении.

«Что касается наших представлений о будущем, то я и раньше говорил, что представляю Арцах (армянское название Нагорного Карабаха, — прим. ред.) частью Армении», — цитируют «Известия» Пашиняна.

По его словам, уступки в процессе карабахского урегулирования зависят от готовности Баку идти навстречу.

Ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года.

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