Пашинян предрек вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в будущем непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) должна стать частью Армении.



«Что касается наших представлений о будущем, то я и раньше говорил, что представляю Арцах (армянское название Нагорного Карабаха, — прим. ред.) частью Армении», — цитируют «Известия» Пашиняна.

По его словам, уступки в процессе карабахского урегулирования зависят от готовности Баку идти навстречу.

Ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года.