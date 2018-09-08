Завтра в ПФО будут выбирать губернаторов, депутатов Госдумы и региональных заксобраний

Завтра, вы Единый день голосования во всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Республики Марий Эл пройдут выборы федерального, регионального или муниципального масштаба.

В Самарской и Нижегородской областях избирают губернаторов. Кроме того, в обоих регионах

проводятся довыборы в Госдуму и выборы муниципального масштаба.

В Башкортостане жители будут выбирать депутатов республиканского Госсобрания – Курултая.

В Татарстане намечен целый ряд муниципальных выборов, среди которых можно отметить голосование за кандидатов в депутаты Казгордумы и горсовета Набережных Челнов.

В Удмуртии пройдут дополнительные выборы в Госсовет УР и в ряд муниципальных советов, в том числе в гордуму Ижевска.

В Ульяновской области будут избирать членов регионального Заксобрания. В Пермском крае пройдут выборы в ряде муниципалитетов. В Саратовской области намечены довыборы депутатов Госдумы, а также в муниципальные советы.

Выборы и довыборы также ожидаются в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Оренбургской и Кировской областях.