В Нижнем Новгороде ликвидировали кольцо на Пролетарке
Сегодня, 8 сентября, власти Нижнего Новгорода перекрыли кольцо под авиадуком около станции метро «Пролетарская». Городские дорожные службы установили бетонные ограждения и открыли дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя.
Власти города решили поменять схему движения в ночь с 7 на 8 сентября, когда поток машин будет минимален, передает портал «Открытый Нижний».
Фотографии с «разомкнутым» кольцом опубликовал в Facebook глава города Владимир Панов.
Согласно новой схеме движения проезд от улицы Переходникова в сторону Мызинского моста и проспекта Ленина теперь запрещен. Движение транспорта по направлению к Московскому шоссе со стороны улицы Пролетарской будет осуществляться по новой дороге, соединяющей улицы Новикова-Прибоя и Лесную. Проехать от микрорайона Соцгород Автозаводского района до Мызинского моста теперь можно будет по улице Лесной, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или по улице Райниса.ОбществоИнфраструктура
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