В Нижнем Новгороде ликвидировали кольцо на Пролетарке

Сегодня, 8 сентября, власти Нижнего Новгорода перекрыли кольцо под авиадуком около станции метро «Пролетарская». Городские дорожные службы установили бетонные ограждения и открыли дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя.

Власти города решили поменять схему движения в ночь с 7 на 8 сентября, когда поток машин будет минимален, передает портал «Открытый Нижний».

Фотографии с «разомкнутым» кольцом опубликовал в Facebook глава города Владимир Панов.

Согласно новой схеме движения проезд от улицы Переходникова в сторону Мызинского моста и проспекта Ленина теперь запрещен. Движение транспорта по направлению к Московскому шоссе со стороны улицы Пролетарской будет осуществляться по новой дороге, соединяющей улицы Новикова-Прибоя и Лесную. Проехать от микрорайона Соцгород Автозаводского района до Мызинского моста теперь можно будет по улице Лесной, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или по улице Райниса.