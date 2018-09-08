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В Набережных Челнах отметят день рождения «копейки»

19:55, 08.09.2018

В Набережных Челнах отметят день рождения легендарной «копейки». 9 сентября 1970 года начался серийный выпуск автомобиля «ВАЗ-2101» на Волжском автомобильном заводе.

Праздник пройдет в мемориальной зоне парка Победы, говорится в сообщении мэрии Набережных Челнов. В рамках городского праздника «Красота и доброта спасут мир!» будет действовать фотозона, посвященная серийному выпуску автомобилей «ВАЗ-2101».

В парке в этот день будет работать фотозона с «копейкой». Челнинцы смогут сфотографироваться на фоне автомобиля с 48-летней историей.

ОбществоКультура Татарстан
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