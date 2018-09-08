В Набережных Челнах отметят день рождения «копейки»

В Набережных Челнах отметят день рождения легендарной «копейки». 9 сентября 1970 года начался серийный выпуск автомобиля «ВАЗ-2101» на Волжском автомобильном заводе.



Праздник пройдет в мемориальной зоне парка Победы, говорится в сообщении мэрии Набережных Челнов. В рамках городского праздника «Красота и доброта спасут мир!» будет действовать фотозона, посвященная серийному выпуску автомобилей «ВАЗ-2101».

В парке в этот день будет работать фотозона с «копейкой». Челнинцы смогут сфотографироваться на фоне автомобиля с 48-летней историей.