Кадыров создал комиссию по уточнению границ Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о создании специальной комиссии для уточнения административной границы Чечни.
Комиссия должна будет проанализировать материалы и установить границы Чечни в местной системе координат в целях ее установления в соответствии с российским законодательством, говорится в документе, размещенном на сайте администрации правительства республики.
В ее состав вошли 38 человек. Документ, подписанный 6 сентября, опубликовали вчера на сейте региона.
Ранее власти Казани обозначили границы центра города.ОбществоВласть
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