Кадыров создал комиссию по уточнению границ Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о создании специальной комиссии для уточнения административной границы Чечни.

Комиссия должна будет проанализировать материалы и установить границы Чечни в местной системе координат в целях ее установления в соответствии с российским законодательством, говорится в документе, размещенном на сайте администрации правительства республики.

В ее состав вошли 38 человек. Документ, подписанный 6 сентября, опубликовали вчера на сейте региона.

Ранее власти Казани обозначили границы центра города.