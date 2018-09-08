Сильный порыв ветра стал причиной аварии лайнера «ЮТэйр» в Сочи — СМИ

Эксперты расшифровали данные из «черных ящиков» самолета авиакомпании «ЮТэйр», совершившего грубую посадку в аэропорту Сочи.

Они выяснили, что проблема возникла неожиданно, перед самой землей. Резкий порыв ветра в попутном направлении не дал самолету продолжить необходимую траекторию снижения — его понесло вперед за пределы взлетно-посадочной полосы, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Межгосударственному авиакомитету еще предстоит выяснить, почему пилоты, которых сначала диспетчер, а затем и автоматика самолета предупреждали об опасном сдвиге ветра у земли, решились тем не менее на посадку.

Напомним, в результате происшествия 1 сентября пострадали 18 человек, среди которых трое детей. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался спасатель.