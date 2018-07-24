Водитель бугульминской скорой может на два года лишиться свободы за непропуск джипа

В Бугульме начался суд над водителем скорой помощи, которому не уступил дорогу местный бизнесмен. Сторонники водителя скорой Рената Хайбуллина обратились через соцсети к общественности — они опасаются, что его «засудят» за нарушение правил.



Уголовное дело на Рената Хайбуллина завели спустя полтора года после ДТП, случившегося на перекрестке улиц Гафиатуллина и Красноармейской 1 декабря 2016 года. Он спешил отвезти тяжелого пациента к вертолету санавиации и с включенными, по его утверждению, спецсигналами, проехал перекресток. Дорогу ему уступили все, кроме предпринимателя Андрея Кудряшова — тот утверждает, что не слышал и не заметил спецсигналов. В результате столкновения скорая перевернулась — пострадали трое медиков и прохожая. Пациента удалось спасти. Сейчас Хайбуллину грозит до двух лет лишения свободы за то, что он не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток.