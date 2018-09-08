Роспотребнадзор предупредил россиян об 11 погибших от лихорадки долины Рифт в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян о новой вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде. В ведомстве призвали учитывать данную информацию при планировании поездок.

«По сообщению Минздрава Уганды, на 3 сентября число смертельных случаев среди населения достигло 11 человек за два месяца. Более 10 человек в тяжелом состоянии находятся в клиниках округа Лянтонд», — цитирует сообщение ведомства RT.

Предполагается, что причинами вспышки стала возросшая из-за дождей популяция переносчиков лихорадки и употребление мяса зараженных животных.

Ранее Роспотребнадзор также предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила на территории Европы и Израиля.