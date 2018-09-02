Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Западного Нила на территории Европы и Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вспышка лихорадки Западного Нила (ЛЗН) продолжает распространяться в Европе. С начала 2018 года там зарегистрировано более 400 случаев заболевания, 27 из которых со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в странах Америки. Больше всего заболеваний зафиксировано в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии.