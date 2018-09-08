Лебедев нокаутировал турка Алтункая и может встретиться с украинцем Усиком

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Вчера, 7 сентября, в Челябинске прошел вечер профессионального бокса. В главном бою россиянин Денис Лебедев нокаутировал турецкого боксера Хизни Алтункая.

Все решилось в середине третьего раунда, Лебедев удачно поймал соперника на контрвыпаде и отправил того в нокаут. Продолжить бой Алтункая не смог. Это 31 победа россиянина и 23 нокаутом.

Отметим, что Лебедев обладает статусом «чемпиона WBA в отпуске», он год не выходил на ринг. Ожидается, что следующим соперником россиянина должен стать украинец Александр Усик, недавно победивший Мурата Гассиева. Бой может состояться в Киеве.